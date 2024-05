Amici 23 - Holden non vince e la reazione del papà famoso spiazza il pubblico

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di domenica 19 maggio 2024) La finale diandata in onda sabato 18 maggio è stata ricca di sorprese. La diretta è iniziata con la competizione tra i quattro cantanti finalisti: Sarah, Mida, Petit e. La sfida è stata intensa e ha visto l’eliminazione di Mida e, i due allievi che avevano ottenuto maggior successo durante il loro percorso nella scuola. Infatti, sono stati gli unici a ricevere certificazioni per i loro singoli pubblicati negli ultimi mesi. Mida ha conquistato il disco di platino con “Rossofuoco”, mentreha ottenuto il disco d’oro sia per “Dimmi che non è un addio” che per “Nuvola”. Per molto tempo, i telespettatori avevano pensato che la finale sarebbe stata tra questi due. Inaspettatamente, sono stati proprio Mida ea dover lasciare il palco per primi, dando spazio a Petit e ...