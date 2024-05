Meloni -priorità tutte sbagliat - costruire Ue diversa

(Di domenica 19 maggio 2024) "La legislatura europea 2019-2024 è stata contrassegnata dae strategiee. Mentre altre forze politiche hanno sostenuto accordi innaturali con le sinistre, producendo l'imposizione dell'agenda verde e progressista, noi ci siamo sempre battuti, spesso soli, per una Ue". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, che è anche presidente di Ecr, in un videocollegamento con la convention di Vox a Madrid, sottolineando che "vogliamo e possiamoun'Unione Europeae migliore di quella attuale".

Meloni alla convention di Vox: uniti per cambiare l'Europa, no a teorie gender e alla maternità surrogata - Meloni: dicevano destre non all'altezza, sono premier "Caro Santiago, amico mio. Abbiamo iniziato il nostro percorso comune al Parlamento europeo nel 2019. E da allora, i nostri percorsi politici ...

Europee, Meloni "Poniamo fine a maggioranze innaturali controproducenti" - Una partita che ha un grande futuro davanti e che sarà decisiva per cambiare sia Madrid che Bruxelles" ha concluso Meloni.. Foto: Agenzia Fotogramma Redazione