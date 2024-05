LE REGINE DEL FORO ITALICO! Fenomenale trionfo in doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Dodici anni dopo una coppia italiana trionfa al. Un capolavoro firmato da, che trionfano nel torneo difemminile agli Internazionali d’Italia 2024. Un successo speciale soprattutto per, che era proprio in campo dodici anni fa con Roberta Vinci. Un titolo arrivato, battendo in finale al super tie-break la coppia composta dall’americana Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe con il punteggio di 6-3 4-6 10-8 dopo un’ora e mezza di gioco. Si tratta del secondo titolo stagionale per le due azzurre, che avevano già trionfato a Linz. Una vittoria che proietta la coppia italiana al quinto posto della Race, con l’obiettivo delle Finals che è sempre più concreto per le due italiane, che ora si ...