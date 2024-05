Meloni alla kermesse di Vox | Volevano isolarci ma ci hanno rafforzato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 19 maggio 2024) "Cari amici di Vox, cari patrioti spagnoli, ancora una volta avete dato vita a una splendida manifestazione. In un'epoca in cui le persone sono sempre più distanti dpolitica, nella quale spesso si preferisce la piazza virtuale a quella reale. Passione, amore per la propria terra, ideali. Solo chi fa politica spinto da queste motivazioni può essere in grado di realizzare manifestazioni come la vostra. Voi siete l'unico futuro possibile per l'Europa. Un continente stanco, remissivo, viziato, che ha pensato di poter barattare l'identità con l'ideologia, la libertà con la comodità, e oggi inevitabilmente paga il prezzo delle sue scelte. Ma non tutto è perduto. Quando la storia chiama, quelli come noi non si tirano indietro. Non lo abbiamo fatto finora e non lo faremo, a maggior ragione, ora": così ha detto il premier Giorgiain collegamento con ...