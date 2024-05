(Di domenica 19 maggio 2024) In Iran è stato segnalato un "incidente" ad unsu cui viaggiava il presidente Ebrahimed il suo entourage. Lo riporta il Guardian citando la tv di Stato iraniana, secondo cui l'ha avuto un "duro". Secondo iiraniani, si sarebbe trattato di undia causa delle cattive condizioni del meteo. Non ci sarebbero feriti. Secondo l'agenzia iraniana Irna l'che trasportava il presidente Ebrahime il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, diretto alla città iraniana di Tabriz dalle zone di confine nord-orientali, ha dovuto effettuare undidurante il tragitto, a causa delle avverse condizioni ...

Il presidente della Repubblica Islamica dell’ Iran , Ebrahim Raisi , è stato coinvolto in un incidente in elicottero. La notizia è stata riportata dalla televisione di stato Iran iana. Al momento, non ci sono dettagli precisi sull’evento né ...

Iran, "atterraggio difficile" per elicottero con a bordo presidente Raisi - Iran, "atterraggio difficile" per elicottero con a bordo presidente raisi - (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ibrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo nella provincia ...

Iran: atterraggio d'emergenza per l'elicottero del presidente Raisi - Iran: atterraggio d'emergenza per l'elicottero del presidente raisi - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ibrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo nella provincia iraniana ...

Media, atterraggio d'emergenza per elicottero con Raisi - Media, atterraggio d'emergenza per elicottero con raisi - In Iran è stato segnalato un "incidente" ad un elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim raisi ed il suo entourage. Lo riporta il Guardian citando la tv di Stato iraniana, secondo cui ...