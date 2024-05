Detenuti armati e agenti in ostaggio La rivolta nel carcere di Benevento

(Di domenica 19 maggio 2024) Neldisi respira un clima di altissima tensione. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) ha denunciato una violentada parte di alcuni, descrivendo la situazione come incandescente. Una sezione delè stata completamente distrutta e duedi Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti.e ostaggi La situazione appare particolarmente critica, con idel quarto piano che, per motivi futili, hanno devastato la rotonda del, distruggendo computer, vetri e qualsiasi cosa trovassero. Secondo le informazioni raccolte, alcunisarebbero stati presi indai...

