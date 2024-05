Isola dei Famosi 2024 - stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta domenica 19 maggio Nomination ed eliminati

(Di domenica 19 maggio 2024) L’dei, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con la nona puntata in prima serata su5. Cosa succederà? Non solo il verdetto del televoto, ma anche una bella sorpresa in arrivo per Manila Nazzaro e un confronto tra Khady Gueye e Greta Zuccarello. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nona puntata di19deisu5, ladella settima puntata del 19: conduttore, inviato e opinionisti19dalle ore 21.35 appuntamento con la nona ...

L’ Isola dei Famosi 2024 stasera , giovedì 16 maggio 2024 , non va in onda su Canale 5. Il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria con la partecipazione degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese salta anche questa settimana il ...

Nuovo cambio di programmazione per l' Isola dei Famosi la cui prossima puntata è prevista per domenica 19 maggio 2024 (QUI i presunti motivi). In tale occasione scopriremo chi sarà il prossimo eliminato dal reality show incentrato sulla ...

Alessandro Cattelan: "Sanremo Mi piacerebbe farlo. Fedez non ci sarà, è assente per motivi di salute" - Alessandro Cattelan: "Sanremo Mi piacerebbe farlo. Fedez non ci sarà, è assente per motivi di salute" - "Mi piace interagire con la gente", ha dichiarato Cattelan, spiegando come gli ospiti famosi saranno al servizio delle persone comuni. E su Fedez che sarebbe dovuto essere ospite della prima serata, ...

È morto Franchino, il dj che ha fatto ballare l'Italia - È morto Franchino, il dj che ha fatto ballare l'Italia - È lutto nel mondo della musica per la morte di Franchino, storico vocalist, e uno dei DJ italiani più famosi e amati. DJ Franchino, il cui vero nome era Francesco Principato, aveva 71 anni ed è morto ...

Isola, anticipazioni stasera 19 maggio: sorpresa per Matilde, un'eliminazione - Isola, anticipazioni stasera 19 maggio: sorpresa per Matilde, un'eliminazione - Domenica 19 maggio, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con L'Isola dei famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la ...