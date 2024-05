Sassuolo-Cagliari 0-2 - gol di Prati e rigore di Lapadula | rossoblu salvi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilvince per 2-0 sul campo deloggi nel match della 37esima e penultima giornata della Serie A e conquista la salvezza. I sardi allenati da Ranieri centrano il successo decisivo grazie al gol di, a segno al 71? su suggerimento di Dossena, e aldi, che trasforma un penalty al 92?. Ilsale a 36 punti e si guadagna la permanenza in Serie A. Il, fermo a quota 29, rimane penultimo e ha un piede e mezzo in Serie B. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .