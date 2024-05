Camminata Nerazzurra - in 15mila per le strade di Bergamo Antonio Percassi | Voi tifosi siete il cuore dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 19 maggio 2024). Un’edizione da record quella della quindicesima, la corsa non competitiva organizzata dal Centro Coordinamento Club Amici Atalanta. Insi sono presentati, domenica 19 maggio, alla linea di partenza della non competitiva più amata dai bergamaschi, tutti con indosso la maglia firmata da. Il presidente si è presentato per un saluto prima del taglio del nastro che, come da tradizione, segna il via allae come sempre per lui è stato un bagno di folla. Si è prestato volentieri alle richieste di fotografie e selfie, ha preso in braccio bambini, ha ringraziato iper la partecipazione e per il sostegno alla squadra. “Andiamo in Champions ancora! – Ha gridato al ...