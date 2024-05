Informazioni e speculazioni sull’elicottero di Raisi

(Di domenica 19 maggio 2024) Un elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahimha subito un “atterraggio difficile” poche ore fa, secondo quanto riferito dalla televisione di stato iraniana, senza approfondire immediatamente. Le notizie sono ancora molto frammentarie, levanno dallo schianto al nulla di rilevante, e sono chiaramente soggette a infowar di vario tipo. Da una parte il regime iraniano tende a minimizzare, dall’altra la varia schiera di oppositori a massimizzare e fomentare sospetti. Quanto accaduto in effetti potrebbe aprire a una lunga serie diè infatti il leader politico di un Paese che ha accumulato diversi nemici nel corso degli anni, e in particolare le tensioni con Israele sono cresciute negli ultimi sette mesi. Teheran infatti ha sempre sostenuto Hamas, e con lo stato ebraico ...

