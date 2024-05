Tennistavolo - Debora Vivarelli fuori ai quarti nel Preolimpico di Sarajevo | tutti gli azzurri devono sperare nel ranking per approdare a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)viene eliminata neidi finale dell’ultimo dei tabelloni ad eliminazione diretta delsu base europea di singolare del, in corso a, in Bosnia Erzegovina, ed oraglidovrannoneldel 18 giugno per andare a. L’azzurra nel primo incontro odierno cede all’ostica naturalizzata lusitana Yu Fu, che si impone per 0-4 (9-11, 5-11, 9-11, 13-15) al termine di un incontro più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale, con la portoghese che vince i punti più importanti nelle fasi calde di ogni parziale. Una volta disputatigli eventi continentali di qualificazione ...