Ravezzani | Panchina Milan? Un tecnico discreto basta e avanza perché…

Ravezzani fa la ramanzina a Zhang: "Bastava restituire i soldi a Oaktree come pattuito per evitare un comunicato così avvilente per i tifosi" - ravezzani fa la ramanzina a Zhang: "Bastava restituire i soldi a Oaktree come pattuito per evitare un comunicato così avvilente per i tifosi" - Il direttore di Telelombardia Fabio ravezzani ha detto la sua sul comunicato con il quale Steven Zhang ha ufficializzati i problemi societari dell'Inter: "Una sola obiezione: bastava restituire i ...

Ravezzani: 'Allegri era ideale per un istant team, peccato che la Juve non lo fosse' - ravezzani: 'Allegri era ideale per un istant team, peccato che la Juve non lo fosse' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio ravezzani ha commentato sul proprio account X il recente esonero di Massimiliano Allegri dalla Juventus, sottolineando come le caratteristiche del ...

Allegri esonerato dalla Juventus, Ravezzani: "Vi dico quanto potrebbe stare fermo" - Allegri esonerato dalla Juventus, ravezzani: "Vi dico quanto potrebbe stare fermo" - In un video su Youtube il giornalista sportivo Fabio ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri dopo l'esonero dalla Juventus.