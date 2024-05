Romagnoli prima di Inter-Lazio | Daremo tutto per il nostro obiettivo

(Di domenica 19 maggio 2024)è statovistato da Sky Sport nel giorno di, gara in programma alle 18 a San Siro. Il difensore biancoceleste crede ancora nel sogno qualificazione.DELLA SFIDA – Alessionon sarà a disposizione di Igor Tudor in occasione diin programma oggi alle 18 a San Siro, perché squalificato.cettato dalle telecamere di Sky Sport nel paddock del circuito di Imola, in Italia, il difensore ha mandato un messaggio in vista della gara di questa sera e per l’ultimo impegno casalingo. Direttamente dal Gran Premio di Formula 1 in Emilia Romagna, il difensore biancoceleste crede ancora nell’qualificazione: «Champions League? Difficile, ma ci ...

Lazio, i convocati di Tudor per l'Inter: torna Luis. Gila e Guendouzi... - Lazio, i convocati di Tudor per l'Inter: torna Luis. Gila e Guendouzi... - Torna Luis Alberto questa è la prima notizia che emerge dalla lista dei convocati diramata da Igor Tudor in vista della partita di questa sera, ore 18.00, contro l'Inter. Il tecnico ... la pesante ...

LIVE Inter-Lazio: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta - LIVE inter-lazio: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta - Domenica 19 maggio alle ore 18:00 si gioca inter-lazio, match valido per la 37° giornata del campionato di Serie A.

Diretta/ Inter Lazio risultato live, streaming video: pronta la festa Scudetto! (Serie A, 19 maggio 2024) - Diretta/ Inter Lazio risultato live, streaming video: pronta la festa Scudetto! (Serie A, 19 maggio 2024) - Pronta la festa a San Siro con la diretta Inter Lazio di Serie A che sarà l’ultima in casa per i nerazzurri che festeggeranno lo Scudetto davanti ai propri tifosi. Alle 18.00 di domenica 19 maggio ...