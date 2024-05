(Di domenica 19 maggio 2024) L'evento di è svolto a Lanciano Fiera. LANCIANO - Oltre 9.500 biglietti staccati, 26 convegni/panel, 110 delegati di tutti i Comitati Lnd d'Italia che hanno partecipato all'Agorà in presenza e da remoto, 12 moderatori dell'Ussi, 2800 adolescenti delle scuole, giovani calciatori e calciatrici delle s

Concluso “LND Quarto Tempo”, Abete “Idee per migliorare la base” - concluso “LND Quarto Tempo”, Abete “Idee per migliorare la base” - lanciano (ITALPRESS) - Oltre 9.500 biglietti staccati, 26 convegni/panel, 110 delegati di tutti i Comitati Lnd d'Italia che hanno partecipato all'Agorà in ...

Iran, atterraggio d’emergenza per l’elicottero con a bordo il presidente Raisi: “Nessun ferito” - Iran, atterraggio d’emergenza per l’elicottero con a bordo il presidente Raisi: “Nessun ferito” - Atterraggio di emergenza per l’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi ed il suo entourage. Lo riporta il Guardian citando la tv di Stato iraniana, secondo cui l’elicottero ha ...

Gatti di Roma, i volontari delle colonie feline lanciano l'allarme: «Fondi finiti, animali a rischio» - Gatti di Roma, i volontari delle colonie feline lanciano l'allarme: «Fondi finiti, animali a rischio» - All’ombra della Piramide, tutto rose, fiori e fusa quindi «L’Iva per i farmaci veterinari dovrebbe essere abbassata, inoltre - conclude Pacella - si dovrebbe creare una rete di assistenza sanitaria a ...