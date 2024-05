Traffico Roma del 19-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto dalla redazionescarso al momento sull’intera rete viaria della capitale incidente e rallentamenti segnalati dalla polizia locale in zona Centocelle su via Papiria al Tuscolano un altro incidente in via di Porta Furba in prossimità di via Tuscolana chiusa alvia Ponte Salario all’altezza del circolo del tennis per una avvallamento della sede stradale in svolgimento a Rione Prati l’iniziativa autoantiqua per la quale è stata necessaria la chiusura al transito di via Cola di Rienzo nel tratto tra via Terenzio e Piazza Cola di Rienzo In entrambe le direzioni modificato il percorso della linea bus 81 trasporto ferroviario revocato lo sciopero in programma per oggi differito in data da destinarsi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito...