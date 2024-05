Internazionali d’Italia 2024 - Sara Errani e Jasmine Paolini da sogno | trionfano a Roma

(Di domenica 19 maggio 2024) Dodici anni dopo una coppia azzurra torna a trionfare in doppio al Foro Italico. Una delle due protagoniste è sempre, un’incona del nostro tennis. Ora, accanto a lei, a festeggiare c’èal posto di Roberta Vinci. Questa coppia nata poco meno di un anno fa conquista l’edizionedeglisconfiggendo con il punteggio di 6-3 4-6 10-8 la coppia formata da Coco Gauff ed Erin Routliffe, terza forza del tabellone., con l’obiettivo Olimpiadi sempre più nel mirino, diventano n°5 della Race e a questo punto sognano anche le WTA Finals di fine anno. LA PARTITA – Partenza positiva per la coppia azzurra, che ottiene il break nel game d’apertura, lo consolida annullando in totale tre ...

