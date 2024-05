Rivolta carcere Benevento -agenti feriti

(Di domenica 19 maggio 2024) 15.30 "Altissima tensione" neldidove"è in atto una violentada parte di alcuni detenuti":duesono finiti in ospedale.Lo segnala il sindacato autonomo Sappe. Distrutta anche una sezione detentiva, dice il sindacato e presi in ostaggio degli. Devastate celle,distrutti computer e vetri.Sul posto sono presenti anche altre forze di polizia.Secondo le prime ricostruzioni la violenza sarebbe scaturita da una pretesa di un detenuto che ha minacciato il personale sanitario,allargandosi poi ai reparti.

