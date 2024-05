Notte dei musei - visite a Montecitorio fino a mezzanotte e mezza | apertura con la Banda dei carabinieri

(Di domenica 19 maggio 2024) ROMA – Edizione speciale dia Porte Aperte per ladeidel 18 maggio. La Camera ha infatti aperto i battenti ieri, dalle 20, con il concerto dellaMusicale dei. L’ultimo ingresso dei visitatori è stato acirca. Leguidate, oltre alle principali sale di rappresentanza, hanno toccato anche il cortile, al centro di lavori di restauro da poco terminati (vedi foto). Nel percorso anche l’allestimento dedicato ai 75 anni dell’entrata in vigore della Costituzione e i quadri dell’artista Marta Czok, nel Corridoio dei busti. In Sala della Regina si sono esibiti i giovani talenti del Teatro dell’Opera di Roma: Valentina Gargano, soprano, Eduardo Niave, tenore, Zenoviia Anna ...

Oltre 76mila visitatori alla Notte dei musei. Numeri da record per il Museo di Roma - Oltre 76mila visitatori alla notte dei musei. Numeri da record per il Museo di Roma - Il dato è in crescita rispetto alle scorse edizioni. Buoni anche i numeri dei musei capitolini: 6mila presenze. In 5mila per il concerto di Alessandra Amoroso al parco archeologico del Celio ...

Cultura, tanti visitatori a Matera per la Notte Europea dei Musei - Cultura, tanti visitatori a Matera per la notte Europea dei musei - Un evento per celebrare l’importanza dei musei come luoghi di incontro, scoperta e condivisione culturale, sottolineando il loro ruolo fondamentale nella promozione della comprensione e della ...

Notte dei Musei: la voce dei reggiani. VIDEO & INTERVISTE - notte dei musei: la voce dei reggiani. VIDEO & INTERVISTE - REGGIO EMILIA – Visitare i musei e il loro patrimonio storico, scientifico e culturale quando la città rallenta il suo ritmo e la sera regala atmosfere suggestive. E’ la notte europea dei musei con ap ...