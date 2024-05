(Di domenica 19 maggio 2024) Iliraniano Ebraimè rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'su cui si trovava a bordo.Sull'cheiliraniano Ebraimerano presenti anche il governatore dell', l'Ayatollah Al-Hashem e il Ministro degli Esteri Hussein Amir Abdollahian. Ricerche sono in corso ma ostacolate dal maltempo.

