Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi | “Atterraggio d’emergenza - soccorritori sul posto”

Iran, "atterraggio difficile" per elicottero con a bordo presidente Raisi - Iran, "atterraggio difficile" per elicottero con a bordo presidente Raisi - (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ibrahim Raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia ...

Il rapper Amir Tataloo è stato condannato al carcere in Iran per blasfemia - Il rapper Amir Tataloo è stato condannato al carcere in Iran per blasfemia - il rapper ha lanciato una polemica nel 2017 quando ha incontrato il candidato ultra conservatore Ebrahim Raisi prima che fosse eletto presidente nel 2021. Nel 2015, ha scritto una canzone per ...

Iran: atterraggio d'emergenza per l'elicottero del presidente Raisi - Iran: atterraggio d'emergenza per l'elicottero del presidente Raisi - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ibrahim Raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia iraniana ...