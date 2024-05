Napoli Coroglio | Controlli di Carabinieri e Polizia Municipale | 11 i ragazzi positivi all’alcol test 

Arrestato per furto aggravato a Roccarainola - Arrestato per furto aggravato a Roccarainola - Questa notte a Roccarainola i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto aggravato Umberto M. 48enne di Ottaviano già ...

Movida sicura, i controlli della Polizia locale a Napoli - Movida sicura, i controlli della Polizia locale a Napoli - Nell'ambito dei controlli effettuati per una movida sicura gli uomini della Polizia Locale di Napoli hanno effettuato un intervento straordinario in via coroglio: 24 le unità della Polizia locale impe ...

Napoli, afferra la fidanzata per i capelli e le sbatte la testa contro un muretto: 30enne arrestato a Coroglio - Napoli, afferra la fidanzata per i capelli e le sbatte la testa contro un muretto: 30enne arrestato a coroglio - I carabinieri corrono dalla coppia ma ciò non evita che lui possa infierire sulla ragazza. Le prende per i capelli e le sbatte il volto su un muretto per poi continuare a scaraventargli dei cazzotti ...