Iran - incidente a un elicottero del convoglio di Raisi | le ultime notizie in diretta

(Di domenica 19 maggio 2024) Ore di ansia e mistero in. Nella giornata di oggi, 19 maggio 2024, undel coinvoglio di cui faceva parte un mezzo che trasportava il presidenteiano Ebrahimsarebbe caduto. Fonti tv parlano di uno schianto, altri media di un atterraggio di emergenza avvenuto nell’Azerbaigian persiano. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:Ore 15,35 – In corso ricerche a tappeto anche con l’aiuto della Mezzaluna Rossa – Secondo fonti di stampaiane la Mezzaluna Rossa, così come gli ausiliari militari e di polizia, hanno lanciato un’operazione su larga scala per cercare l’del presidente. Testimoni parlano di fitta nebbia nella regione. Sull’con il presidente c’erano anche il ...

