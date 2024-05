Segreti di famiglia Yargi | quando su Canale 5 - tram - cast

(Di domenica 19 maggio 2024)di) è una serie TV turca che vede protagonista Kaan Urganc?o?lu, interprete di Emir in Endless Love. Al suo fianco c’è l’attrice Pinar Deniz. La serie è pronta ad andare in onda in Italia, su5. Ormai è chiaro che Mediaset stia puntando sui titoli turchi per la sua programmazione, di qualunque genere. Questa volta, il pubblico di5 si fonde in un mix di romanticismo e thriller, con un dramma giudiziario al centro dellaa. Nel 2023 la serie ha vinto all’International Emmy come miglior telenovela. Sembra che gli episodi terranno incollati al piccolo schermo i telespettatori italiani, dopo aver intrattenuto il pubblico in Turchia.va in onda sudi ...

L’ESTATE di CANALE 5 sarà all’insegna di TEMPTATION ISLAND , nuove serie estere mentre in preserale troveremo le repliche di Caduta Libera e The Wall. In access l’immortale Paperissima Sprint. CANALE 5 – Prime Time Estivo Domenica: Zorro / SEGRETI ...

Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu Nuovi Segreti di Famiglia , made in Turchia, sono pronti ad essere svelati nel prime time estivo di Canale 5. E’ questo il titolo scelto per Yargi, dizi turca con protagonisti Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu, ...

La rosa della vendetta e Segreti di famiglia: le due nuove dizi turche in onda in estate - La rosa della vendetta e Segreti di famiglia: le due nuove dizi turche in onda in estate - Come hanno recentemente mostrato i promo mandati in onda su canale 5 e già presenti su Mediaset Infinity, sono in arrivo nelle prossime settimane nuove storie ambientate in Turchia. Se Terra amara si ...

