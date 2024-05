Scherma - Grand Prix fioretto | Favaretto trionfa a Shanghai

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Martinaè protagonista assoluta neldi. La fiorettista azzurra conquista il terzo successo in Coppa del Mondo Assoluta, salendo per l’ottava volta sul podio tra Coppa e GP. Si tratta di un risultato straordinario per la classe 2001, che deve ancora compiere 23 anni.ha siglato il primo successo nei turni preliminari contro la francese Roger per 15-7 e ha poi vinto sull’americana Devore 15-11. Negli ottavi ha sfidato la nipponica Ueno, battuta per 15-12. La padrona di casa Chen è stata l’avversaria dei quarti di finale, in uno scontro vinto dalla veneta per 15-7. In semifinale ha poi trovato la francese Ranvier, vincendo 15-9. Infine la finale è stata contro la polacca Walczyk-Klimaszyk, conche si è imposta per 15-9. In gara nel ...