Iran - incidente in elicottero per il presidente Raisi L' agenzia Mehr | Non è ferito Cosa è successo

(Di domenica 19 maggio 2024) Iliano Ebrahime il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in unaereo in. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l', come...

Iran, atterraggio d'emergenza per un elicottero: paura per Raisi - iran, atterraggio d'emergenza per un elicottero: paura per Raisi - In iran un elicottero con a bordo Ebrahim Raisi è rimasto coinvolto in un incidente e ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza. Paura per il presidente della Repubblica islamica, che era in ...

Iran, incidente all’elicottero su cui viaggiava Raisi e altri 7 funzionari - iran, incidente all’elicottero su cui viaggiava Raisi e altri 7 funzionari - Un incidente ha coinvolto l’elicottero che trasportava il presidente ... Raisi era di ritorno dall’inaugurazione di una diga al confine fra iran e Azerbaigian. Non sono stati diffusi ulteriori ...

Iran: atterraggio brusco per l'elicottero del presidente Raisi, maltempo complica le ricerche - iran: atterraggio brusco per l'elicottero del presidente Raisi, maltempo complica le ricerche - L'incidente è avvenuto vicino a Jolfa ... di vicinato" e il presidente ha affermato che si tratta di un rapporto di amicizia e fraterno". L'iran possiede una serie di elicotteri, ma le sanzioni ...