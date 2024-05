Non posso tollerare che il mio fidanzato faccia paracadutismo di coppia - come mai deve stare così attaccato a un’altra? | la storia della tiktoker Ingrid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Si chiamaFrancesca ed è una. Diversi mesi fa ha fatto un video nel quale ha raccontato alcuni comportamenti che per lei sono inaccettabili in una relazione in quanto da considerarsi “tradimenti”. Il Daily Mail, avvistato il filmato con oltre 600 mila views e moltissimi commenti, ha raccontato il succo del pensiero di @francescaa. Ora la faccenda è strana a dire poco perché tra le cose chenon permetterebbe mai al proprioc’è ilin: “Perché mai dovrei accettare che tu stiaappicciacato a una persona? E potresti persino morire abbracciato a lei”. Inutile dire che su questo punto i commentatori si sono divisi (sì, c’è chi la pensa). Ma non ...