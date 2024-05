Iran - incidente in volo per il presidente Raisi | l’elicottero costretto a un atterraggio di fortuna al confine con l’Azerbaigian

(Di domenica 19 maggio 2024)su cui era a bordo iliano Ebrahimha dovuto effettuare und’emergenza in una località alcon, a quanto sembra a causa del maltempo nella zona. Lo ha riportato la tv di Statoiana, riferendo cheha avuto un «» a seguito del quale ha dovuto effettuare un «duro». Secondo i mediaiani, non ci sarebbero feriti. Le informazioni sono però ancora scarse e frammentarie. I soccorritori si stanno ora recando sul posto.era stato in Azerbaigian questa mattina presto per inaugurare una diga insieme col suo omologo di Baku, Ilham Aliyev. Quindi si era rimesso in ...

Roma, 19 maggio 2024 – Atterraggio d’emergenza in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ibrahim Raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia Iran iana dell'Azerbaigian orientale ...

Incidente per l'elicottero del presidente iraniano Raisi: "Atterraggio di emergenza" - Incidente per l'elicottero del presidente iraniano raisi: "Atterraggio di emergenza" - Allarme in Iran per il presidente Ebrahim raisi. I media statali hanno riferito che l’elicottero su cui stava viaggiando il capo del governo di Teheran assieme al suo entourage e al ministro degli ...

Iran, incidente in elicottero per il presidente Raisi: «Atterraggio duro». Cosa è successo - Iran, incidente in elicottero per il presidente raisi: «Atterraggio duro». Cosa è successo - Il presidente iraniano Ebrahim raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l'elicottero, ...

Iran, "atterraggio difficile" per elicottero con a bordo presidente Raisi - Iran, "atterraggio difficile" per elicottero con a bordo presidente raisi - (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo nella provincia ...