LIVE Errani Paolini-Gauff Routliffe 6-3 - 4- - 10 -8, WTA Roma 2024 in DIRETTA | impresa delle azzurre che alzano il trofeo! E le Finals si avvicinano…

(Di domenica 19 maggio 2024) 15:52 La corsa alle ATPè adesso in discesa per! Virtualmente al 5° posto nella race, leadesso hanno 401 punti di margine sulla coppia n.8 in classifica. Sulla nona coppia, ovvero quella che sarebbe la primaescluse, il margine è di 583 punti. Il Roland Garros sarà l'occasione propizia per incrementare il margine, in vista della stagione su erba dove teoricamente dovrebbero faticare maggiormente. 15:50 Saravince per la seconda volta il torneo di doppio femminile dopo il 2012 in coppia con Roberta Vinci contro Makarova/Vesnina. Era un'altra epoca, ma quest'oggi lagnola ha compiuto un'. Imporsi a 12 anni di distanza agli ...

15-15 Passante inside in vincente di Paolini. 0-15 Gran riflesso a rete di Gauff che chiude con la volèe alta. 5-3 Prima vincente. 40-30 Meraviglioso passante stretto di Paolini. 40-15 Lungo il lob di ...

15-0 Chiude a rete Routliffe . 5-4 Fuori anche questa risposta di rovescio sulla seconda di Gauff. 40-40 Altro rovescio in rete di Gauff. Questo era comodo. 30-40 Gran riflesso a rete delle rivali, sbaglia ...

8-7 In rete la volèe di Routliffe , restituita la parità alle azzurre! 8-6 Sbaglia la chiusura Gauff, non Routliffe . 7-6 Gauff/ Routliffe . Lunga la volèe dell'oceanica. Bel passante nei piedi di rovescio di ...

Errani/Paolini, aggiornamenti e risultato in diretta della finale di doppio femminile degli Internazionali d'Italia - errani/Paolini, aggiornamenti e risultato in diretta della finale di doppio femminile degli Internazionali d'Italia - Per prestigio si tratta del capitolo finale più importante Il Foro Italico sogna: nell'albo d'oro del doppio femminile capitolino ci sono tre trionfi di coppie azzurre, ovvero Luzzatti/Gagliardi (1931 ...

Errani-Paolini avanti 3-2 nella finale di doppio femminile. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - errani-Paolini avanti 3-2 nella finale di doppio femminile. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - errani-Paolini al cambio campo sul 2-1 ... In caso di successo guadagnerebbero un'altra posizione. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky Go con telecronaca di Luca ...

Errani-Paolini avanti 2-1 nella finale di doppio. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - errani-Paolini avanti 2-1 nella finale di doppio. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky ... ma oggi si assegnano anche i titoli dei doppi, con Sara errani e Jasmine Paolini in corsa nel torneo femminile.