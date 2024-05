Meloni -voto decisiv - conservatori uniti motore rinascimento

(Di domenica 19 maggio 2024) L'8 e il 9 giugno saranno "elezionee": "un cambio in Europa è possibile se ieuropei saranno. Siamo ildeldel nostro continente". Così Giorgiaintervenendo in videocollegamento con la kermesse di Vox a Madrid. "Per la prima volta - ha aggiunto - l'esito delle elezioni europee potrebbe sancire la fine di maggioranze innaturali e controproducenti".

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La candidatura di Giorgia Meloni è un passo avanti verso la vittoria e un' occasione straordinaria per portare i Conservatori a poter cambiare l'Europa. Fratelli d'Italia sarà schierata intorno alla sua leader per ...

E' stato quasi un (possibile) passaggio di consegne annunciato l'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Petr Fiala: secondo i rumors la premier dopo le Europee potrebbe lasciare la guida dei Conservatori di Ecr e in pole position per ...

Meloni: "Siamo il motore del rinascimento". Le Pen: "Abbiamo punti in comune" - meloni: "Siamo il motore del rinascimento". Le Pen: "Abbiamo punti in comune" - L'8 e il 9 giugno saranno "elezione decisive": "un cambio in Europa è possibile se i conservatori europei saranno uniti. Siamo il motore del rinascimento del nostro continente". Così Giorgia meloni ...

Giorgia Meloni no evento Vox em Madrid: “Vamos nos opor à teoria de gênero nas escolas” - Giorgia meloni no evento Vox em Madrid: “Vamos nos opor à teoria de gênero nas escolas” - Giorgia meloni interviene in videocollegamente alla kermesse Vox a Madrid, parlando delle elezioni europee e di temi come la maternità surrogata.

Giorgia Meloni Vox-tapahtumassa Madridissa: "Vastamme sukupuoliteoriaa kouluissa" - Giorgia meloni Vox-tapahtumassa Madridissa: "Vastamme sukupuoliteoriaa kouluissa" - Giorgia meloni interviene in videocollegamente alla kermesse Vox a Madrid, parlando delle elezioni europee e di temi come la maternità surrogata.