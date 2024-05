Iran - incidente in elicottero per il presidente Raisi | Atterraggio duro Cosa è successo

(Di domenica 19 maggio 2024) Iliano Ebrahime il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in unaereo in. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l', come...

Iran , incidente a un elicottero del convoglio di Raisi : le ultime notizie in diretta Ore di ansia e mistero in Iran . Nella giornata di oggi, 19 maggio 2024, un elicottero del coinvoglio di cui faceva parte un mezzo che trasportava il presidente ...

