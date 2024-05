È finita la guerra dell' aceto balsamico di Modena ed era ora | ci sono voluti vent' anni

(Di domenica 19 maggio 2024) Ci20, un lungo lavoro di diplomazia e compromessi, una buona dose di ottimismo e tanta pazienza, ma alla fine i due consorzidi, quello Igp e il tradizionale Dop, sistretti la mano. Una svolta storica che vede uniti per la prima volta i produttorie due risorse simbolo’agroalimentare modenese, un epocale cambio di passo e di cultura per il territorio legato al, che porterà nel futuro a risvolti positivi a livello economico, sociale e di immagine, a ottimizzare le forze e le azioni. Era ora. ÈlaNel maggio ...

