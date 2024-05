LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | aumenta l’andatura della UAE Emirate - davanti sono in 18

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL15.29 45 km all’arrivo, si fa dura per i fuggitivi. Alaphilippe prova a rilanciare, ma se Pogacar si è messo in testa di vincere la, c’è poco da fare… 15.27 Rientrato Fortunato. Foratura anche per Filippo Ganna. 15.27 Ha cambiato marcia il plotone principale. Scende a 3’51” il margine dei fuggitivi. Pogacar vuole fare il vuoto anche? 15.26 Dietro è sempre la UAE a tirare, con un’andatura però più sostenuta. 15.25rientra anche Velasco, dunque diventano 18. 15.23 Conci, Scaroni, Pellizzari, Narvaez, Ries, Geschke, Steinhauser, Ghebreigzabhier, Lopez, Quintana, Sanchez, Alaphilippe, Vansevenant, Piganzoli, Valter, Storer e Covili ...

Giro d'Italia 2024 14.41 E' rimasto solo Matteo Fabbro a Piganzoli, poi il capitano della Polti-Kometa dovrà fare tutto da solo. Cambi regolari intanto per la coppia di testa, che mantiene ...

