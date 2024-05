Meloni ospite di Vox Le Pen | Con la premier e Salvini punti in comune

(Di domenica 19 maggio 2024) Con Giorgia«ci sonoin». Queste le parole della leader del Rassemblement National Marine Le Pen a margine della kermesse del partito spagnolo nazionalista e populista Vox, a Madrid. «Non è questione di persone ma di libertà», spiega Le Pen perché per lei la(che con il Carroccio condivide il gruppo Id nell’Europarlamento, ndr) hanno «a cuore la libertà». «Non c’è dubbio che ci siano delle convergenze per la libertà dei popoli che vivono in Europa», sottolinea. Europa Viva 24 è l’evento organizzato da Vox ed Ecr a Madrid, al Palacio de Vistalegre, in vista delle prossime elezioni europee. Tra gli ospiti, oltre all’intervento della presidente del Consiglio, anche il presidente argentino Javier Milei e Viktor Orban.: «Cambio possibile se i ...

