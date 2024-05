Serie A - la MOVIOLA LIVE | Tressoldi e Kumbulla horro - gol annullato all'Empoli

Tra le vittime a Nuseirat 19 persone della stessa famiglia. Giornalista ucciso a Jabalia. Iran conferma: in corso negoziati indiretti con gli Usa in Oman Almeno 20 civili palestinesi, tra cui un giornalista, sarebbero rimasti uccisi e diversi altri ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 19 maggio , inevitabilmente è la Premier League a catturare le attenzioni con l’ultimo capitolo del duello tra Manchester City e Arsenal per il titolo. I Citizens sono campioni per la quarta stagione ...

Serie A, gli appuntamenti di oggi: Lazio e non solo. Il programma completo - serie A, gli appuntamenti di oggi: Lazio e non solo. Il programma completo - Ecco la domenica di serie A della penultima giornata di campionato. Tanti scontri salvezza in programma, a partire da Sassuolo – Cagliari delle 12:30. Alle 15 doppia sfida in contemporanea: Frosinone ...

Giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Manerba del Garda-Livigno: in 17 in fuga, il gruppo a 4' e 30'' - Giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Manerba del Garda-Livigno: in 17 in fuga, il gruppo a 4' e 30'' - Il finale prevede il lungo Passo di Foscagno di prima categoria, con 15 chilometri al 6,4%. Breve discesa e lo strappo finale verso Mottolino: 4,7% durissimi al 7,7% e la massima del 19%. Il gruppo ...

Giulini: “Questa salvezza dedicata a Gigi Riva. Ranieri resterà qui finché vorrà” - Giulini: “Questa salvezza dedicata a Gigi Riva. Ranieri resterà qui finché vorrà” - Dopo che è scoccata la fiamma, abbiamo sempre creduto nella salvezza e oggi siamo felici di festeggiare tutti assieme. La vogliamo dedicare a chi più di tutti rappresenta l’isola, Gigi Riva. Non so se ...