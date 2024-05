Ranieri in lacrime a 72 anni per la salvezza con il Cagliari: ricorda cosa gli ha detto Gigi Riva - ranieri in lacrime a 72 anni per la salvezza con il Cagliari: ricorda cosa gli ha detto Gigi Riva - Claudio ranieri ha ottenuto la salvezza con il Cagliari e si è commosso già a fine partita dopo la vittoria in casa del Sassuolo ...

Ranieri: “Ultima impresa sempre la più bella. Sul mio futuro vi dico che…” - ranieri: “Ultima impresa sempre la più bella. Sul mio futuro vi dico che…” - Ecco le parole di Claudio ranieri a Sky Sport: “L’ultima impresa è sempre ... Lo ringrazio il presidente, Cagliari è casa mia, ora godiamoci questa salvezza, avevo detto che avremmo lottato fino ...

Sassuolo-Cagliari, Ranieri: "Ho un altro anno di contratto ma adesso lasciatemi riposare" - Sassuolo-Cagliari, ranieri: "Ho un altro anno di contratto ma adesso lasciatemi riposare" - Dopo l'ennesima impresa della sua carriera, con il Cagliari condotto alla salvezza, ranieri parla del suo futuro: "Ho ancora un anno di contratto, ma ora lasciatemi riposare e poi vedremo.