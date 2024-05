Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 15.20 MATTEO BERTONCINI BUON GIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA FIRENZEDOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSOSUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLA PRINCIPALI STRADE DELINFINE, GLI EVENTI: ALLO STADIO OLIMPICO ALLE 20.45 SI GIOCHERA’ IL MATCHEGENOVA VALIDO PER LA 37^ GIORNATA DI SERIE A; SONO ATTIVE GIA’ DAL POMERIGGIO LE CONSUETE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI SCIUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

Viabilità DEL 19 MAGGIO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNA Lazio NI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE LA CIRCO Lazio NE E’ ...

Viabilità DEL 19 MAGGIO 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma -TERAMO SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI; PIOGGIA IN CORSO ANCHE ...

Viabilità DEL 19 MAGGIO 2024 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma -TERAMO SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E ASSERGI; PIOGGIA IN CORSO ANCHE ...

FIAB, Lista Toscani risponde alle osservazioni con Angelo Angiolini - ... nemmeno nel nuovo impianto semaforico di via Roma/Guerrazzi. Evidentemente Casalmaggiore non è un ... La viabilità non favorisce certo la mobilità dolce ma solo il carosello delle auto attorno alla ...

VIABILITA' - Oggi a Capo d'Orlando si corre la la 13esima mezza maratona - ...viabilità: L'istituzione divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e di transito veicolare nelle seguenti vie: " nella Via Vittorio Veneto, tratto compreso tra la Via Libertà e la Via Roma; "...