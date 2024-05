Terra Amara - chi è Umit Beste Kargin l’attrice che interpreta Zeynep | carrier - vita privata e curiosità

(Di domenica 19 maggio 2024) Chi èKargin, l’attrice dichea,Kargin, chi è l’attrice diAttrice della soapKargin è nata a Eskisehir, città nel nord-ovest della Turchia, nel 1993. Appassionata di recitazione fin da bambina, si diploma in teatro e successivamente si laurea dipartimento di recitazione del Conservatorio statale dell’Università di Eskisehir. Nel 2014 partecipa alla serie tv “Sungurlar”; in seguito le si presentano diverse occasioni perre ...

Conosciamo meglio Umit Beste Kargin , la bellissima interprete turca che presta il volto a Zeynep Yilmaz nella soap turca Terra Amara , in onda su Canale 5.

Ümit beste Kargin è senza dubbio tra le **attrici turche** di maggiore spicco nel panorama attuale, grazie alla parte di Zeynep nella fortunata serie "terra Amara".

