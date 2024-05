LIVE Errani Paolini-Gauff Routliffe 6-3 - 4- - 7 -8, WTA Roma 2024 in DIRETTA | si assegna il titolo al super tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 In rete la volèe di, restituita la parità alle azzurre! 8-6 Sbaglia la chiusura, non. 7-6. Lunga la volèe dell’oceanica. Bel passante nei piedi di rovescio di. Ancora un servizio per. 7-5. Gestisce a piacimento da fondo l’americana. Mette lungo il recupero. 6-5. Sbaglia il dritto in cross. 5-5 Doppio fallo (4°) di. 5-4 Gran passante di dritto nei piedi di, che mette lunga la volèe. Due servizi perora. 5-3 Si stampa ...