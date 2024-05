La bici italiana corre a due velocità | i dati del mercato delle due ruote

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 – Il 2023 si è rivelato un anno in salita per lacletta made in Italy, ma il rallentamento della performance non desta, per ora, preoccupazione tra gli operatori del settore. Si può riassumere così l’esito del Bike business forum, tenutosi qualche giorno fa a Torino, a margine della grande partenza del Giro d’Italia edizione 107: all’incontro sono stati resi noti i numeri delitaliano, sia muscolari che a pedalata assistita. Numeri che hanno registrato un netto calo, almeno nei ricavi, fermi a 1,7 miliardi di euro: parliamo di almeno 150 milioni in meno rispetto al 2022. Le motivazioni del calo Secondo Carmelo Carbotti, responsabile dell’ufficio studi di Banca Ifis e curatore del rapporto presentato a Torino, la frenata suldomestico era nell’aria, ...

Mentre l'appassionato italiano di ciclismo è in attesa di un nuovo campione che tornerà a farlo sognare sulle strade delle grandi corse, la bicicletta italiana è in frenata. Il rapporto pubblicato ieri dall'Ancma (Associazione Nazionale Ciclo ...

C’è un Comune che paga i cittadini per andare a lavoro in bici cletta. Un’idea creativa per ridurre l’inquinamento. Essere pagati per andare a lavoro in bici , un’occasione da non perdere anche perché i vantaggi sono maggiori di quanto si possa ...

Da imbianchino a campione europeo: "La bicicletta è la mia seconda vita" - Da imbianchino a campione europeo: "La bicicletta è la mia seconda vita" - Agli amici nascondeva la verità, confidando che faceva questo per voler andare in bici in Polonia, ma in verità l’obiettivo era la prova in Abruzzo e due persone soltanto erano a conoscenza del piano: ...

Ricercatore, si occupa di ecologia e ambiente, ciclista urbano e appassionato di montagne - Ricercatore, si occupa di ecologia e ambiente, ciclista urbano e appassionato di montagne - U na città si definisce ciclabile se capace di accogliere e supportare la circolazione sulle due ruote in tutto il suo territorio. Questo richiede non soltanto l’esistenza di una rete infrastrutturale ...

Firenze, se vai in bicicletta il Comune ti paga: “Tra i 15 e i 20 centesimi ogni km percorso” - Firenze, se vai in bicicletta il Comune ti paga: “Tra i 15 e i 20 centesimi ogni km percorso” - A Firenze chi va in bici lo pagano. Dal prossimo tre giugno ... (Adnkronos) - "Il trasferimento in Italia di Chico Forti è fonte di grande soddisfazione. Una dimostrazione di come il ricorso al ...