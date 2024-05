TS – Juve - le contropartite per Gudmundsson e la rivoluzione in attacco

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-19 17:56:20 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – Abertresta saldamente nella lista del dt Cristiano Giuntoli come alternativa in, a costi più contenuti, di Joshua Zirkzee. L’interesse bianconero verso l’islandese del Genoa si protrae da mesi, forgiato dalle ottime prestazioni del giocatore, destinato a lasciare Genova in cerca, a 27 anni che compirà a giugno, del contratto top della sua carriera. Il club ligure, che deve fare almeno una cessione di rilievo per dare il via al mercato, ha stabilito il prezzo: perchiede intorno ai 35 milioni, ma la parte cash può essere in parte controbilanciata con delletecniche. Al Genoa piacciono Fabio Miretti, che avrebbe già voluto prendere in prestito, Enzo Barrenechea, di rientro dal Frosinone, e il ...

Inter , è Alberto Gudmundsson il nome preferito dei nerazzurri per rinforzare l’ attacco : ecco l’offerta per convincere il Genoa Albert Gudmundsson continua ad essere il principale obiettivo dell’ Inter per quanto riguarda il proprio attacco . Il ...

La premessa degli ultimi tempi è ancora lì sul tavolo: finché Steven Zhang non darà l’input, dopo aver risolto il nodo Oaktree, l’ Inter non potrà sfruttare il vantaggio di avere già tagliato il traguardo stagionale con largo anticipo per ...

Prosegue l’intervista di Ausilio , che sta dando una visione d’insieme del mercato dell’Inter. Ecco come parla il direttore sportivo, soprattutto sull’attacco. INCERTEZZA – Ausilio , dopo la prima parte, continua: «Cinque attaccanti per l’ Inter? ...

Calciomercato Inter, due colpi confermati: Marotta show - Calciomercato Inter, due colpi confermati: Marotta show - Il calciomercato dell'Inter è già in fermento. Marotta è già in azione per portare in rosa alcuni talenti. C'è anche gudmundsson.

Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Tra i pali confermato Svilar. Gilardino deve ancora a rinunciare a Bani e Malinovskyi, in attacco ci sarà il tandem Retegui-gudmundsson con Ekuban e Vitinha inizialmente in panchina. Probabile ...

‘Tradimento’ con la rivale: colpo Inter in Serie A e Juve ko - ‘Tradimento’ con la rivale: colpo Inter in Serie A e Juve ko - Mercato Inter: gudmundsson il primo obiettivo per l’attacco Le difficoltà di Sanchez e Arnautovic in questa stagione costringono i nerazzurri ad intervenire per rinforzare il reparto offensivo. Il ...