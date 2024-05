LIVE Errani Paolini-Gauff Routliffe 6-3 - 3- - WTA Roma 2024 in DIRETTA | avanti di un break le rivali nel 2° set

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Passante inside in vincente di. 0-15 Gran riflesso a rete diche chiude con la volèe alta. 5-3 Prima vincente. 40-30 Meraviglioso passante stretto di. 40-15 Lungo il lob di. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Chiude facile a rete. 0-15 Fiammata di dritto in risposta vincente di. 4-3 Non perdona da fondo, sbaglia prima. 40-40 Bruttissimo errore di, da fondo, su. Regalo, punto decisivo fondamentale. 40-30 Clamorosa risposta out dicon il dritto. 30-30 Risposta angolata di, chiude a rete ...

Cosa si dice nella Calabria del nord-est: una settimana di notizie - Cosa si dice nella Calabria del nord-est: una settimana di notizie - Dal face to face dell'Eco in diretta tra Flavio Stasi e Pasqualina Straface alla crisi idrica della Sila Greca, passando lungo un viaggio "fuori dal tempo" in carrozza e alla vicepresidenza Ance ...

Martina calcio – Casarano: diretta live e risultato in tempo reale - Martina calcio – Casarano: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Martina calcio – Casarano di domenica 19 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo ... per 3 – 0 con una gara gestita e controllata alla perfezione passano in finale dove ...

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna batte Pogacar! Tiberi guadagna su Martinez - LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in diretta: Ganna batte Pogacar! Tiberi guadagna su Martinez - Finalmente ha trovato le risposte che cercava, la prima vittoria stagionale è ad un passo, Pogacar permettendo ... 13.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta Live della quattordicesima tappa del Giro d ...