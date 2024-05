Ostigard - spuntano le foto sui social | avete visto dov’è andato?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 19 maggio 2024)suiimmortala il week end da sogno dopo l’anticipo contro la Fiorentina: dove è stato il difensore centrale azzurro Il Napoli di mister Calzona ha rimediato l’ennesimo risultato deludente di questa stagione. Il pareggio maturato al Franchi contro la Fiorentina non ha permesso agli azzurri di colmare il gap con i Viola, che mantengono quindi il vantaggio di due punti e una partita ancora da giocare contro l’Atalanta. Per qualificarsi alla prossima Conference League serve una vera e propria impresa. La Fiorentina dovrebbe perdere le prossime due gare, il Napoli deve vincere contro il Lecce in casa, e al contempo il Torino non deve vincere all’ultima di campionato contro l’Atalanta. Ai calciatori spetta dunque un’ultima settimana di intensi allenamenti, per mantenere viva la speranza di una qualificazione in Europa. Per tanti sarà anche ...