Martin Scorsese a ‘Che Tempo Che fa’ | che cosa ha raccontato su ‘Killers of the Flower Moon’

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il premio Oscarè stato ospite di Fabio Fazio a CheChe Fa, nella puntata di domenica 18 febbraio e durante l’intervista ha commentato il suo ultimo film. Si tratta di Killers of theMoon (protagonisti Robert De Niro e Leonardo Di Caprio), candidato a 10 premi Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regia) e a 9 premi BAFTA. “All’inizio è un adattamento del libro di David Grann che di fatto racconta quella che sarebbe diventata l’FBI. In ultima analisi abbiamo capito che il modo migliore per raccontare questa storia era attraverso Mollie ed Ernest. Riflette il macrocosmo di quello che è accaduto agli indiani d’America. Tutto si basa sulla realtà della storia di Mollie ed Ernest Burkhart che si amavano. La famiglia esiste ancora, la sua bisnipote ci hala ...

Martin Charles Scorsese (New York, 17 novembre 1942) è un regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e attore statunitense con cittadinanza italiana.

Che tempo che fa, Martin Scorsese: “Di Caprio Io e De Niro siamo due vecchi che ascoltano…lui è decisamente più entusiasta”: “De Niro e io abbiamo praticamente la stessa età, 80 anni e tendiamo a essere più riflessivi mentre Leonardo di Caprio è decisamente più giovane e entusiasta. Con De Niro parliamo tranquillamente, a L ...

The Memory Police, nuovi dettagli sullo sci-fi di Lily Gladstone prodotto da Scorsese: Lily Gladstone sarà protagonista del nuovo film The Memory Police, prodotto dal regista di Killers of the Flower Moon Martin Scorsese.

Martin Scorsese svela i retroscena dell’incontro con Papa Francesco: Martin Scorsese, ospite da Fabio Fazio, ha raccontato l'incontro avuto con il Papa, la sua difficile infanzia e altri retroscena sulla sua vita ...