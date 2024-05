Tv in lutto - il volto del Collegio tra le vittime del tragico incidente Altre due vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) Nella serata di sabato 18 maggio, Villa Literno è stata teatro di unstradale che ha causato la morte di tre giovani. Tra le, il 24enne Dimitri Tammaro Iannone, noto per aver partecipato alla prima edizione del programma televisivo Il, trasmesso su Rai 2 nel 2017. Dimitri era diventato unfamiliare grazie alla sua partecipazione a Il, dove i ragazzi rivivevano la scuola del 1960. Durante il programma, si era distinto per la sua grande educazione e simpatia, conquistando sia i professori che il pubblico a casa. Alcuni dei suoi ex compagni, come Alessio Milanesi e Pietro Dell’Acquila, lo hanno ricordato sui social media, condividendo foto e video dei momenti passati insieme sul set. Anche altri personaggi del web e ...