Mercedes punta sul digitale

(Di domenica 19 maggio 2024)Benz Italia ha presentato una serie speciale “Digital Edition” per: Classe A, Classe B, GLA ed EQA. Una nuova limited edition piena di tecnologica e, per un vantaggio cliente, che supera il 70%. Prima di scendere nel dettaglio, però, è bene chiarirci un po' le idee. L'offerta di servizi in auto, diciamo da remoto, affonda le sue radici molto più lontano di quanto si possa immaginare. Già 40 anni fa, quando Google non era neanche in gestazione, esisteva “Navigation Hotline”, un servizio che, negli Usa, ti guidava tramite call center. Oggi le cose stanno diversamente e, tra intelligenza artificiale e digitalizzazione globale, l'offerta di servizi è tanto estesa e completa, da diventare assolutamente irrinunciabile. D'altronde è sempre stato così: al meglio ci si abitua subito e una volta che ti sei abituato, non vuoi più tornare ...