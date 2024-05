Sassuolo-Cagliari 0-2 - gol di Prati e rigore di Lapadula

Punti pesantissimi in chiave salvezza in palio. Al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita il Cagliari in una sfida fondamentale per l`obiettivo salvezza...

Calcio:Sassuolo ormai verso la serie B - Calcio:Sassuolo ormai verso la serie B - 14.29 Calcio:Sassuolo ormai verso la serie B Sassuolo 'vede' la B. Cagliari salvo. Questa la sentenza del match di Reggio Emilia, praticamente uno spareggio sal- vezza (score 0-2). Domina la paura, pr ...

Il Cagliari spinto da migliaia di tifosi in trasferta vola verso la salvezza: vince due a zero col Sassuolo - Il Cagliari spinto da migliaia di tifosi in trasferta vola verso la salvezza: vince due a zero col Sassuolo - SASSUOLO. Il Cagliari vola a 36 punti in classifica. Contro il Sassuolo in trasferta vince due a zero e conquista la salvezza. Niente reti, molti errori e poche occasioni nel primo tempo. La gara ...

Sassuolo-Cagliari 0-2, i sardi restano in serie A - sassuolo-cagliari 0-2, i sardi restano in serie A - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nel lunch match della penultima giornata di Serie A, il Cagliari vince 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, guadagnandosi così l’aritmetica salvezza. Gli uomini ...