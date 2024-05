Sassari - detenuto si scaglia contro la polizia | due agenti in ospedale

(Di domenica 19 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 19 Maggio 2024, 15:09 In Sardegna nel carcere di Bancali, una frazione di, nella notte tra il 18 e il 19 maggio, unha aggredito violentemente glipenitenziari. Due poliziotti penitenziari sono finiti in, dopo essere stati aggrediti dal, che già era conosciuto per fatti simili accaduti L'articolo proviene da Il Difforme.

