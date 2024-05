Rikishi | Non escludo di sostituire Paul Heyman nella Bloodline

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 19 maggio 2024) Le tensioni all’interno dellaa SmackDown si stanno intensificando, cone Solo Sikoa che sembrano essere in disaccordo, accennando a potenziali conflitti futuri. Alcuni ritengono infatti che Sikoa potrebbe cacciarlo dalla stable. Durante un intervento sul suo Fatu Off The Top podcast, aè stata chiesta la disponibilità aall’interno della fazione. Le sue parole “Ogni volta che cerco di lasciarmi fuori, voi continuate a cercare di tirarmi dentro. Naturalmente non sto dicendo ‘No, non lo farò’. Quello che voglio sottolineare è che me ne renderò conto e saprò quando sarà il momento di tirare in ballo il mio nome. Alla fine della giornata, ci assicureremo che questo sia un terreno di gioco equo per la...