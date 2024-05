Chi è Homer Gere - il figlio di Richard Gere a Cannes

Richard Gere non ha nascosto la gioia di essere al fianco del figlio Homer al Festival di Cannes 2024 , sul red carpet di Oh Canada

Cannes , 18 maggio 2024 – Sul red carpet al Festival di Cannes 2024, Homer Gere è apparso al fianco del padre Richad Gere , affascinante e bellissimo in smoking nero, in molti ora si domandano chi è, qual è la sua età e quali passioni lo guidano ...

È arrivato Oh Canada di Paul Schrader... e un allarme bomba | Cannette #5 - È arrivato Oh Canada di Paul Schrader... e un allarme bomba | Cannette #5 - Cannette Cadenza libera di Gabriele Niola Il nostro podcast quotidiano dal Festival di Cannes, a cura di Gabriele Niola In riproduzione A partire da 4 giorni prima del festival i lavoratori del palais ...

Richard Gere a Cannes: 'Gli artisti possono contribuire alla salvaguardia del mondo' - Richard gere a Cannes: 'Gli artisti possono contribuire alla salvaguardia del mondo' - Durante la conferenza stampa alla 77esima edizione del Festival di Cannes, l'attore ha risposto a una domanda sul ruolo degli artisti nella… Leggi ...

Ingresso trionfale per l'attore, sex symbol negli anni '80, assieme alla moglie e al figlio dell'ex - Ingresso trionfale per l'attore, sex symbol negli anni '80, assieme alla moglie e al figlio dell'ex - Sguardi complici, sorrisi radiosi e un'eleganza senza tempo: Richard gere ha calcato il red carpet del Festival di Cannes 2024 con due accompagnatori d'eccezione: il figlio homer, avuto dall'ex Carey ...