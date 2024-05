Il gagliardetto del Belgio | ottantanove anni da leoni

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) IldelLeone come il simbolo che da sempre ha accompagnato le insegne della Federazione calcistica belga ead indicare il 1935 anno in cui venne giocata la gara amichevole tra l’Olanda ed il. L’esemplare di oggi, con i suoi “acciacchi” ed il fascino degli esemplari vintage, estrinseca la totale bellezza dei gagliardetti realizzati tra gliTrenta e Quaranta dalla nazionale belga con uno stile inconfondibile caratterizzato dalla fronte delripartita con una fascia trasversale con i colori della bandiera nazionale belga ed in alto lo stemma. Fateci caso dopola stessa identica partitura, ovviamente rivista, venne utilizzata dagli azzurri alla fine degliCinquanta, ...